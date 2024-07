Lar das Crianças de Santo Antônio de Posse é Revitalizado e Reinaugurado

Na manhã desta quinta-feira, 4 de julho, a comunidade de Santo Antônio de Posse se reuniu para celebrar a reinauguração do Lar Mãe Maria, que passou por um amplo processo de revitalização. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o Prefeito Municipal João Leandro Loli, a Vice-Prefeita Ana Brandão, a Secretária de Desenvolvimento Social Esporte e Cultura Ana Lima, a Juíza da Infância e Juventude de Jaguariúna, Drª Ana Paula Colabono Arias, a Coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Graziele Martins Gutierrez, e o Analista de Responsabilidade Social da Cooperativa Veiling Holambra, Gustavo Lima, representantes do Conselho Tutelar e do Conselho das Crianças e Adolescentes da OAB.

Administrado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Amor, em parceria com a Prefeitura, o Lar Mãe Maria passou por melhorias significativas, com destaque para a revitalização do telhado, que incluiu a troca de telhas e outros serviços necessários. Além disso, o prédio recebeu uma nova pintura interna e externa, tanto nas paredes quanto nas estruturas de madeira, proporcionando um ambiente mais acolhedor e seguro para as crianças.

Um dos momentos mais aguardados foi a inauguração da nova sala de informática, equipada com computadores doados pela empresa Veiling, e a entrega de uma sala de leitura, ambas iniciativas que visam enriquecer o desenvolvimento educacional e cultural das crianças atendidas pelo lar.

Em seu discurso, o prefeito João Leandro Loli destacou a importância do Lar Mãe Maria para a comunidade e agradeceu a todos os parceiros envolvidos na revitalização. “Este é um espaço fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. A revitalização do Lar Mãe Maria é um exemplo de como a união entre o poder público e a iniciativa privada pode trazer grandes benefícios para a sociedade”, afirmou.

A reinauguração do Lar Mãe Maria simboliza um novo capítulo para a instituição, que vem desempenhando um papel crucial na proteção e cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade. Com as melhorias realizadas, espera-se que o lar possa continuar oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para todas as crianças que ali residem.