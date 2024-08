Laranjeiras conquista o título no Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024 após disputa nos pênaltis

No domingo (18), foi realizado o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024. A final, que reuniu grande público, foi disputada entre as equipes Laranjeiras e Bela Vista. O jogo terminou empatado em 1×1 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis.

A equipe do Laranjeiras mostrou maior eficiência nas cobranças e garantiu o título de campeã do torneio, enquanto o Bela Vista ficou como o vice-campeão.

A prefeitura destacou a importância de continuar incentivando o esporte local, promovendo competições que integrem os moradores e valorizem os talentos regionais.