LDO 2023 de Amparo é discutida em audiência na Câmara Municipal

O Projeto de Lei nº 34/2022 foi discutido em audiência pública realizada no dia 26 de maio e tratou das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 (LDO) do município de Amparo.

Na presença dos vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB) e Pastor Elson Batista (PL), além do diretor geral Júlio Roque, da controladora interna, Sthefanie Fini e do secretário municipal da Fazenda, Vinícius de Melo, a reunião aconteceu no Plenário da Câmara.

Com foco em apresentar as metas, prioridades e despesas do governo municipal para o exercício financeiro de 2023, conforme o que foi estabelecido no Plano Plurianual 2022-2025 (PPA), foi exposto que o planejamento orçamentário é de R$ 419.153.865,50, sendo R$ 381.517.499,63 para Prefeitura, R$ 7.185.000,00 para Câmara Municipal e R$ 30.451.365,87 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo (SAAE). A Reserva de Contingência é de R$ 2 milhões.