Lei Aldir Blanc: Artur Nogueira sediará peça teatral gratuita

Com entrada gratuita e classificação de 16 anos, a apresentação acontecerá na Réplica da Estação, a partir das 20h

Artur Nogueira sediará, no próximo dia 18 de março, a peça Teatral “Vamos Falar Sobre Sexo?”. Com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos, a apresentação acontecerá na Réplica da Estação, a partir das 20h.

O artista nogueirense e oficineiro do Centro Cultural Tom Jobim, André Câmara, protagonizará quatro personagens pitorescos que discutirão um assunto tabu: sexo.



Retirada do livro “Cenas curtas e ágeis para atores e alunos de teatro”, do escritor William Fernandes, a peça conta com direção cênica de Heloísa Nascimento e Fernanda Beltramini, e com figurino de Cléber Augusto Ket.

A apresentação é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc – prêmio distribuído entre artistas de Artur Nogueira. A iniciativa busca envolver os munícipes em atividades artísticas e culturais, bem como manter a prática teatral viva na cidade.

SERVIÇO