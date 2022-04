Leilão vale fim de semana com Cacá Bueno no GP Galeão

Em parceria com a Play For a Cause, a Stock Car Pro Series oferece a oportunidade única para o fã do esporte a motor vivenciar um fim de semana especial de corrida ao lado do pentacampeão Cacá Bueno. Na etapa que marca o retorno da categoria ao Rio de Janeiro após dez anos para a disputa do GP Galeão, no Aeroporto RIOgaleão, a Vicar — empresa organizadora da Stock Car — e a plataforma de leilões sociais promovem o leilão de experiência em conjunto com a equipe Crown Racing. Cacá Bueno dá nome ao circuito onde vai ser disputada a terceira etapa da temporada 2022.

O dono do maior lance vai ter a chance de conhecer de perto os bastidores de um fim de semana direto dos boxes da Crown Racing e verá de um lugar privilegiado a jornada de Cacá Bueno. A experiência contempla também conhecer o carro do piloto, caminhar pela pista junto com os competidores no trackwalk, acompanhar os últimos momentos antes da largada e garantir lugar no camarote nos dois dias do evento, que acontece em 9 e 10 de abril, além de um macacão de corrida autografado pelo pentacampeão.

A renda obtida com o leilão será toda revertida ao Instituto Ingo Hoffmann. Fundada pelo doze vezes campeão da Stock Car, a instituição, sediada em Campinas (SP), é responsável por acolher crianças em tratamento contra o câncer e suas respectivas famílias, oriundas de todo o Brasil.

Para participar do leilão, que se encerra às 20h de 5 de abril (terça-feira), basta clicar no link a seguir e dar o seu lance: https://playforacause.com.br/stock-car-caca-bueno/.

Um fim de semana para a história — Cacá Bueno prevê dias inesquecíveis com tantas emoções envolvidas dentro e também fora da pista no Aeroporto RIOgaleão. “Esta será uma das corridas mais especiais da minha vida, não só pela homenagem recebida com o nome do circuito, mas principalmente com a realização de um antigo sonho, que era a volta do Rio de Janeiro ao calendário da Stock Car. Não vejo a hora de acelerar ‘em casa’ novamente, e fico ainda mais feliz em participar de uma ação que vai promover uma experiência incrível para um fã de automobilismo, ajudando uma causa tão nobre quanto a do Instituto Ingo Hoffmann”.

Fernando Julianelli, CEO da Vicar, destacou o envolvimento de dois dos maiores campeões da Stock Car em uma ação de grande nobreza. “É muito significativo para a Stock Car quando um dos seus maiores ídolos se envolve numa iniciativa como essa para gerar uma experiência especial com um fã e que ainda vai resultar em apoio financeiro ao Instituto Ingo Hoffmann, que é o maior ídolo da história da Stock Car. Tudo isso junto tem o DNA da Stock Car em cada elemento envolvido, e isso é motivo de orgulho e traz uma sensação muito boa para quem acompanha e está envolvido com a categoria. O momento não poderia ser melhor, porque é o GP Galeão, cujo circuito inclusive leva o nome do Cacá Bueno, uma homenagem a ele por tudo o que ele fez na Stock Car. É uma sequência de coisas que se completam”.

André Georges, um dos fundadores da plataforma de leilões beneficentes, ressaltou mais uma oportunidade de poder aproximar ainda mais o fã da categoria. “Promover experiências com a Stock Car tem sido incrível, gerando ótimos resultados de impacto social e também lembranças inesquecíveis para os fãs de automobilismo. A etapa do Rio é muito especial para a categoria, e por isso a Play For a Cause preparou uma ação também especial”, disse.

Programação do GP Galeão:

Sábado, 9 de abril

8h30 – Stock Series – Shakedown

8h50 – Stock Car – Shakedown

9h10 – Stock Series – 1º Treino – Grupo único

9h55 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

10h40 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

12h – Stock Series – 2º Treino – Grupo único

12h50 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

13h35 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

14h40 – Stock Series – Classificação

15h40 – Stock Car – Classificação

17h – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)