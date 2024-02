Lesão Corporal Culposa em Acidente de Trânsito Deixa Vítima em Estado Grave em Jaguariúna

Da Redação

Na noite de 16 de fevereiro, um incidente grave abalou as ruas de Jaguariúna, deixando uma vítima em estado crítico após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma van branca. Os eventos desenrolaram-se durante a noite, quando uma motocicleta colidiu violentamente contra um poste, acionando o atendimento das autoridades.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) direcionou as equipes para o local do acidente, onde a cena era de urgência e tensão. Ao chegarem, os socorristas já haviam transferido o motociclista em estado grave para o hospital municipal. Surpreendentemente, a moto envolvida no acidente não estava mais presente, sendo posteriormente localizada em uma residência próxima, indicando uma série de eventos intrigantes.

Testemunhas oculares apontaram o envolvimento de uma van branca no incidente, que supostamente deixou o local e se refugiou em uma garagem residencial próxima. Uma testemunha, inclusive, apresentou o espelho retrovisor da van, indicando o local de entrada da mesma.

As autoridades, diante da gravidade da situação, prontamente tomaram medidas para investigar o caso. Após tentativas infrutíferas de contato com o condutor da van, que alegou estar dormindo e negou qualquer envolvimento no acidente, as autoridadesforam autirizadas a adentrar na residência para inspecionar o veículo suspeito. Lá, encontraram evidências condizentes com a descrição fornecida pelas testemunhas: danos no para-lama dianteiro direito e a ausência do retrovisor, coincidindo com o item apresentado anteriormente.

A perícia técnica foi acionada, e durante sua investigação, o condutor da van colaborou permitindo a entrada da equipe em sua residência. No entanto, devido ao lapso temporal desde o acidente e à ausência de sinais de embriaguez no momento da abordagem, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Após a conclusão das investigações, o delegado responsável determinou a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial por Lesão Corporal Culposa na Condução de Veículo Automotor. A parte envolvida foi liberada após o procedimento.

Entretanto, a gravidade da situação tornou-se ainda mais evidente com a informação posterior de uma testemunha, relatando que a vítima fora transferida em estado grave para o Hospital da Unicamp.

Este episódio traz à tona a importância da segurança no trânsito e da responsabilidade ao volante, destacando as consequências devastadoras que podem resultar de negligência ou imprudência nas vias públicas.