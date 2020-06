LICITAÇÃO DO RECAPEAMENTO DAS RUAS LOTHÁRIO TEIXEIRA E ANTONIO MARQUESI SERÁ NO DIA 8 DE JULHO

As obras de recapeamento das ruas Lothário Teixeira e Antonio Marquesi serão licitadas no dia 8 de julho. Os serviços deverão ser executados, a partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de serviço, em um prazo de 3 meses.

A licitação foi aberta na sexta-feira, dia 22 de junho, e as empresas já podem protocolar os documentos de habilitação. Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 9h do dia 8, no protocolo geral da Prefeitura, que fica no Paço Municipal.