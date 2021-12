Limeira investiga um caso suspeito da variante ômicron; mulher esteve na África do Sul

Ela chegou ao Brasil em 1º de dezembro, quando apresentava sintomas de sinusite, com tosse e dor de cabeça. Ela procurou um especialista do seu plano médico particular, e fez um exame PCR, que deu positivo para Covid-19. O hospital procurou a Vigilância Epidemiológica, que orientou pela repetição do exame, que foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz para sequenciamento genético para verificar se trata-se da variante.

Diretor de Vigilância em Saúde, Alexandre Ferrari destaca que foi aberto protocolo de suspeita do caso por conta da passagem da mulher pela África do Sul. “A população deve continuar utilizando máscaras, higienizando as mãos e se vacinando, com as duas doses e a dose adicional, para quem já pode tomar. Essas são as medidas mais eficazes nesse momento”, alerta.

O prefeito Mario Botion determinou que a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, dê todo o suporte à mulher e sua família, que segue sendo acompanhada. Além disso, tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual da Saúde foram notificados do caso.