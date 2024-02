Limeira recebe Encontro de Carros Antigos neste sábado (24/2)

Os apaixonados por automóveis não podem perder o Encontro de Carros Antigos que acontece neste sábado, 24/2, em Limeira. O evento será realizado na concessionária Germânica Volkswagen, na Avenida Major Levy Sobrinho, 2.100, a partir das 9h.

O evento é gratuito e deve reunir cerca de 40 clássicos da marca. Modelos como o Fusca, Gol GTi, SP2 e Kombi são algumas das relíquias que estarão em exposição. A expectativa é reunir fãs de Limeira e de cidades da região.

Edson Muniz, gerente da Germânica Volkswagen de Limeira, explica que uma estrutura foi montada especialmente para receber o público. Além dos carros antigos, o evento terá uma programação variada, com muita música e gastronomia.

“Enquanto apreciam os modelos clássicos da marca Volkswagen, o público poderá curtir uma boa música e degustar os saborosos pratos de food trucks instalados no espaço”, comenta Edson Muniz.

O encontro também promete uma conexão entre os veículos clássicos e o que o há de mais moderno no mercado automobilístico. É que durante o evento, o público também poderá conhecer os detalhes do ID.4, primeiro veículo de uma série de carros elétricos planejados para lançamento até o ano de 2025 e que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil.

Serviço:

Evento: Encontro de Carros Antigos.

Quando: 24 de fevereiro, sábado.

Horário: a partir das 9h.

Entrada: Gratuita.

Local: Germânica Volkswagen Limeira, Avenida Major Levy Sobrinho, 2.100, Limeira.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 39 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br