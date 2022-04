Limeira recebe mais de 80 mil livros que falam de esperança

O Último Convite de Clifford Goldstein, foi a obra do “Impacto Esperança 2022”

100 mil livros, aproximadamente esse foi o número das literaturas que foram distribuídas na cidade de Limeira, no último sábado dia 09.

Membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia – IASD, em conjunto com estudantes e funcionário do Centro Universitário Adventista de São Paulo – Unasp, estiveram envolvidos durante o decorrer de todo o dia de sábado na ação. Além da distribuição do livro intitulado: “O Último Convite – de autoria de Clifford Goldstein, a cidade também recebeu uma feira de saúde, onde as pessoas puderam receber atendimentos primordiais referente a aferição de pressão, dicas e outras orientações de bem estar para manter-se em dia com a saúde.

“Todos os dias, nós testemunhamos um aumento no número de mortes diretamente relacionadas com estilos de vida insalubres. A maior parte dessas mortes prematuras poderia ter sido prevenida e a qualidade de vida ter sido melhorada, se simples mudanças fossem adotadas nos hábitos de vida das pessoas”, disse uma das participantes.

Quase mil pessoas participaram do evento

Ao todo 20 ônibus – com aproximadamente 50 pessoas, em cada coletivo – foram designados para a cidade do interior paulista.

Cada coletivo fora designado para uma área de cobertura de Limeira, após a distribuição das literaturas, o grupo retornou para Engenheiro Coelho.

Agora, começa uma nova fase do trabalho realizado.

Neste último domingo (10), deu-se inicio a Semana do Calvário – Semana Santa, ou de Oração – nos lares das pessoas que abriram suas portas para fazer do seu lar um ponto de proclamação da palavra do bem.

De acordo com o Pastor Natanael de Jesus, Distrital de Morro Branco, a ação realizada em Limeira tem um significado muito especial. Para o líder espiritual, o trabalho na Cidade é sempre desafiador, argumenta ainda que os livros são como uma porta de entrada para os corações.

“Limeira é uma cidade desafiadora para missão em vários aspectos. Os livros ajudam na propagação da missão e também, na formação de uma imagem positiva que a igreja vai consolidando e construindo, pois os livros são a porta de entrada para um primeiro contato e para uma abordagem mais missional e intencional”, afirma o Pastor.

O Intuito do Impacto Esperança

O chamado “Impacto Esperança”, incentiva a leitura e prevê a distribuição anual de livros por parte dos adventistas do sétimo dia em todo território da América do Sul. O intuito das mensagens contidas nos exemplares é ajudar, de alguma forma, as pessoas a encontrarem alívio e solução para as situações mais adversas, além de tentar introduzir as mentes e aos corações algum conforto.