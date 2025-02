Limeira Rodeo Music 2025 apresenta novidades durante lançamento oficial

Evento reuniu imprensa e autoridades no Coco Bambu do Pátio Limeira Shopping

O Limeira Rodeo Music 2025 foi lançado oficialmente na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro, durante coletiva de imprensa realizada no restaurante Coco Bambu do Pátio Limeira Shopping. A festa acontece entre os dias 21 e 29 de março, no Espaço Rodeio.

Entre as novidades anunciadas neste ano está o camarote EXCLUSIVE, um andar exclusivo de camarotes para grupos até 20 pessoas. “A cada edição nós elevamos um patamar. Temos grandes marcas que acreditam nessa festa que celebra a cultura sertaneja. Vamos trazer artistas que são ícones do cenário nacional”, anunciou Matheus Calil, do Viola Show.

O número de banheiro e de segurança também será ampliado. A intenção da organização é oferecer ainda mais comodidade e conforto para o nosso púbico. “O LRM é uma festa esperada pelas famílias de Limeira e região. Estamos trazendo os maiores shows do Brasil e com a novidade do show do Thiaguinho que vem para atender um pedido do nosso público”, disse Nivaldo Moreira, da Nivaldo Moreira Eventos.

O diretor de rodeios do Limeira Rodeo Music, Denilson Russo, informou que o LRM 2025 fará parte da etapa da Liga Nacional de Rodeios (LNR). “No primeiro final de semana vamos receber os maiores competidores em rodeio de touros onde o ganhador garantirá sua vaga na LNR de Barretos. E, no segundo final de semana, o evento contará com as provas de team penning e três tambores”, ressaltou.

O presidente do Limeira Rodeo Music, Augusto Batistella, agradeceu e garantiu o empenho para fazer este evento inesquecível. “Nossa equipe está empenhada para fazer com que o LRM continue sendo a melhor festa da nossa região”, disse o presidente.

Quem também esteve presente no lançamento foi o vice-prefeito Fabiano D´Andrea e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, Luciana Félix. “É uma alegria para o nosso município receber um evento tão grandioso como o Limeira Rodeo Music que além de movimentar a economia, também tem a preocupação social com a nossa cidade”, destacou a primeira-dama.

Durante o evento, a organização também anunciou as 1650 vagas de emprego, diretos e indiretos, que estão abertas em funções como bilheteiro, auxiliar de limpeza, montador segurança, controlador de acesso, barman, bombeiro civil e produtores. Os interessados podem encaminhar currículo para o e-mail lrm.vagas@gmail.com. O Limeira Rodeo Music movimentará também hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, empresas de transporte e fornecedores de insumos, colaborando para outras cadeias de geração de emprego.

CONCURSO INCLUSIVO

Durante a coletiva, o público conheceu as candidatas à corte do Limeira Rodeo Music 2025. Neste ano, além da Rainha, Princesa e Madrinha, o LRM terá uma nova categoria que vai eleger a Rainha Plus Size e o Príncipe e a Princesa da Inclusão.

A votação é on-line pelo site e-limeira.com.br. A apresentação oficial dos ganhadores será no Baile da Rainha, neste sábado, 8 de fevereiro, no Gran São João.

SERVIÇO

Limeira Rodeo Music 2025 – 21 a 29 de março

Local: Espaço de Rodeio Limeira – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)

Ingressos: q2ingressos.com.br

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Dia 21/03 – Bruno e Marrone

Dia 22/03 – Hugo e Guilherme / Pedro Sanchez e Thiago / Open Farra

Dia 28/03 – Thiaguinho

Dia 29/03 – Zé Neto e Cristiano / Matheus e Kauan / Jiraya UAI