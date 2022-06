Limeira Shopping e Prefeitura doam mudas de espécies nativas e frutíferas na Semana do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no próximo dia 5 de junho e para marcar as comemorações da Semana do Meio Ambiente, o Limeira Shopping, em parceria com a Prefeitura de Limeira, preparou ações que priorizam educação ambiental para o público de Limeira e região.

Entre os dias 7 e 9 de junho, das 12h às 20h, serão doadas gratuitamente aos clientes 600 mudas de espécies nativas e frutíferas. As mudas para doação estarão nos quiosques localizados em frente à loja Casa das Camisas e no Limeira Gourmet, alameda gastronômica do empreendimento.

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura estarão à disposição para fornecer orientações sobre cada espécie, tamanhos e recomendações para plantio e cuidados. A secretária da pasta, Simone Zambuzi, afirma que o objetivo da ação é a educação ambiental, mostrando para a população os benefícios ambientais da arborização. “Queremos sensibilizar as pessoas para contribuir com a preservação do meio ambiente com ações simples e que fazem a diferença”, frisa.

No dia 7, às 14h, com a presença do prefeito de Limeira, Mario Botion, e representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, o Limeira Shopping promove o plantio simbólico de um pau-brasil, espécie típica da Mata Atlântica que caracterizou importante período histórico-econômico do Brasil, sendo a origem do nome do nosso país.

Com auxílio da Prefeitura, o Limeira Shopping também está em fase de ampliação de sua arborização, visando a educação ambiental e a criação de um bosque de árvores frutíferas. O entorno do estacionamento recebeu o plantio de 40 mudas. Entre as espécies, estão ameixeira, araçá-amarelo, araçá-roxo, araçá-vermelho, cabeludinha, capororoca, cereja do Rio Grande, fruto do sabiá, graviola, grumixama, pitanga, pitomba, romãzeira e uvaia.



“Meio ambiente e sustentabilidade são pilares fundamentais do Limeira Shopping, que age com muita responsabilidade social nesta área. Com a doação de mudas, esperamos conscientizar nossos clientes sobre a importância de cada cidadão por uma cidade mais saudável, preservada e em harmonia com a natureza”, diz Igor Rhuanini, superintendente do empreendimento.

Serviço: Semana do Meio Ambiente



🗓 Datas: 7 a 9 de Junho (Terça a Quinta-feira).



📍 Local: Em frente à loja Casa das Camisas e no Limeira Gourmet.



⏰ Horário: Das 12h às 20h.