Limpeza de APP começa nesta quarta-feira (8)

A Diretoria do Meio Ambiente começa a limpeza e a desocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente (APP), nesta quarta-feira (8). As equipes do meio ambiente iniciam o trabalho de limpeza pela região próxima ao curso de água, no Jardim Mercedes.



Em outubro, durante uma rápida vistoria na região, foi observado diversos pontos em que a APP está sendo ocupada irregularmente. Alguns locais estão sendo utilizados para o cultivo de hortaliças, como área de lazer, além de outros pontos usados para a criação de animais, usos que estão infringindo a legislação ambiental. Os moradores da região, inclusive, foram notificados para não utilizarem mais a área e para que retirem seus pertences e animais do local.

Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas pela Lei 12.651/2012 e estão localizadas ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, ao redor das lagoas ou reservatórios de água naturais ou artificiais, além das nascentes. A principal função das APPs é a proteção dos recursos hídricos.

A diretoria realizará a limpeza da área e a retirada dos objetos e animais, fazendo o plantio de árvores nativas na sequência para que a área seja reflorestada.