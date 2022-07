LIMPEZA NO CÓRREGO LAVAPÉS

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, iniciou na última segunda-feira (25), a limpeza do Córrego do Lavapés, na Zona Sul da cidade.

No local, uma equipe formada por um encarregado, um operador e três ajudantes executa o trabalho que consiste em retirar da lateral do córrego as placas de mato que se formam com o passar do tempo, além do lixo ali presente. Para isto, são utilizados uma retroescavadeira e um caminhão.

O trecho mais crítico do córrego, que vai do Teatro de Arena até o semáforo da Rua 7 de setembro, será o último a ser limpo, sendo que neste caso, a SSM necessitará do apoio da Secretaria de Agricultura que dispõem de máquina mais adequada. A limpeza do córrego é realizada duas vezes ao ano e sempre em época de estiagem, sendo que o objetivo é manter a vazão 100% do córrego. A limpeza deve acontecer até os próximos dias.