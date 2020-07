Live com educadores do Projeto Guri ensina a construir um instrumento musical, nesta sexta-feira (3)

Sexta-feira (3), às 15h, é dia de arte. Durante a live #VamosDeMúsica, os músicos Mariana Carvalho e Marco Mourão ensinam as crianças a produzirem instrumentos musicais a partir de materiais reciclados. A aula pode ser acompanhada no Facebook da Sustenidos, Organização Social de Cultura, instituição responsável pela gestão do Projeto Guri no interior, litoral paulista e polos da Fundação CASA. Maior programa sociocultural brasileiro, o Projeto Guri é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Mariana Carvalho é educadora do Projeto Guri nos Pólos de São José do Rio Preto e José Bonifácio. A musicista e Marco Mourão, que também é músico, criaram oficina RECICLA-SOM, onde confeccionam instrumentos musicais com sucata e ensinam a tocá-los. As crianças que quiserem acompanhar simultaneamente a construção das peças devem ter em mãos os seguintes itens: 2 garrafas pet 2 litros (precisam ser iguais); Miçangas coloridas ou arroz; 1 lata de achocolatado 400g; 1 lata de leite em pó 800g; 2 bexigas; 2 varetas de madeira (churrasco); 2 tiras de feltro (5 cm); Cola; Tesoura sem ponta; Fita adesiva larga transparente.

A ação “#VamosDeMúsica” é uma campanha realizada pela Sustenidos que tem como intuito trazer conteúdos culturais diversificados e, com isso, promover, com excelência, o desenvolvimento humano de gerações em formação. Com a iniciativa, a organização pretende, ainda, mostrar o resultado dos programas que administra, como Projeto Guri, Festivais Imagine Brazil e Ethno Brazil e o MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange).

Além da participação de alunos e ex-alunos do Projeto Guri, e profissionais da Sustenidos, também há participação de diversos artistas. As lives acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 15h, na página do Facebook da Sustenidos.

Serviço: Live “Instrumentos Musicais com Materiais Recicláveis”, com Mariana Carvalho e Marco Mourão

Quando: 03 de julho

Horário: 15h

Página: https://www.facebook.com/Sustenidoscultura/

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação CASA). Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 810 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Sustenidos

Eleita a Melhor ONG de Cultura de 2018, a Sustenidos é a organização gestora do Festival Ethno Brazil, Som Na Estrada, Festival Imagine Brazil, MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange) e Projeto Guri. Desde 2004, é responsável pela gestão do programa de ensino musical no litoral e no interior do estado de São Paulo, incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo, a Sustenidos conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Sustenidos, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir: http://www.sustenidos.org.br/pessoa-fisica/.

