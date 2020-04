Live de abertura do Projeto Gota d’Água 2020 debate importância da agenda 2030 para os municípios

O Consórcio PCJ por meio do seu Programa de Educação e Sensibilização Ambiental realizou na última quarta-feira, dia 15 de abril, a abertura oficial do Projeto Gota d’Água 2020, que terá como tema “Os ODS na construção do mundo que queremos”, por meio de transmissão ao vivo na página da entidade no Instagram.

A “live” teve como convidada a assessora de projetos da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Larissa Cervi, e contou com a participação de mais de 103 pessoas durante uma hora.

Mediado pelo Gerente de Sensibilização e Comunicação do Consórcio PCJ, Murilo Sant’Anna, o evento teve como objetivo debater a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o planejamento futuro dos municípios.

Responsável pelo projeto “Fortalecimento da Rede Estratégia ODS”, Larissa explicou que o foco do trabalho com os Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030 nos municípios vai além do ambiental, uma vez que estes também são aplicados no planejamento da gestão dos municípios. Segundo ela, é desafiador aos municípios trabalhar com as 169 metas vinculados aos 17 objetivos, entretanto, é fundamental que cada cidade faça uma autoanálise. “Os municípios devem tentar entender quais são as próprias prioridades e trabalhá-las. A partir disso, devem vincular seus trabalhos e adotar atitudes com os respectivos ODS. O intuito disso tudo não é só alcançar as metas, é também melhorar a vida das pessoas”, disse Larissa.

Com financiamento da União Europeia, a FNP, em parceria com a Fundação Abrinq e com a Agenda Pública, deu início à missão de implementar os ODS em todo território nacional por meio do projeto de “Fortalecimento da Rede Estratégia ODS”. A iniciativa foi lançada em 2018, com encerramento previsto para 2021.

Na transmissão ao vivo, a assessora da FNP comentou que para os municípios está muito claro a importância dos ODS na construção de políticas públicas voltadas a sustentabilidade futura das sociedades. “Vejo pouco desse movimento negacionista de questões ambientais no poder público municipal, porque os municípios são os que estão ali na ponta, sofrendo com as mudanças climáticas, com as enchentes, desmoronamentos, e tem muito claro que precisamos nos adaptar a essas mudanças”.

De acordo com Larissa, o interesse das cidades em atender a agenda global foi o que levou a grande aceitação do projeto. Atualmente, 50 municípios de todas as regiões do país já estão implantando as diretrizes dos ODS. “É cada vez maior o engajamento com os objetivos. O trabalho desenvolvido pelos gestores públicos consegue envolver a sociedade e fazer a diferença e a própria sociedade, por sua vez, também contribui para a implementação das metas. É um trabalho em conjunto”, comentou a assessora de projetos da FNP.

A convidada para a live destacou a importância da participação popular na construção de um programa de ações dos ODS. “Isso garante a transparência do processo e envolve a sociedade como um todo, porque alcançar os ODS não é uma obrigação só dos atores públicos, é de todos nós”, disse Larissa.

Para quem perdeu a transmissão ao vivo, ela está disponível também no facebook e como conteúdo complementar da primeira videoaula do curso “Os ODS e a Agenda 2030”, que pode ser acessado na plataforma digital da Escola da Água.

Capacitações Gota d’Água 2020

As capacitações do Projeto Gota d’Água deste ano serão mensais e todos virtuais, por meio da plataforma da Escola da Água e Saneamento (escola.agua.org.br), devido às medidas de isolamento social impostas pelas autoridades diante da crise do coronavírus.

A primeira capacitação do projeto está disponível desde o dia 16 de abril. Ao todo serão dez capacitações virtuais até o final do ano. O Seminário de avaliação dos projetos e a premiação de “Destaques do Ano” e de “Sua Gota faz a Diferença” está previsto para ocorrer no final de novembro.

Sobre o Projeto Gota d’Água

O projeto “Semana da Água”, promovido desde 1994 nas Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e Jundiaí (PCJ), foi remodelado pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ e, a partir de 2014, passou a fazer parte do “Projeto Gota d’Água: #PreserveCadaGota”. A iniciativa tem como objetivo intensificar as ações de educação ambiental que extrapolem a execução das Semanas da Água nos municípios, o que de fato já ocorria na prática. Em média, 150 mil pessoas são capacitadas pelas ações do projeto por ano nas Bacias PCJ. Em 2020, as capacitações têm como proposta debater o tema “Os ODS na construção do mundo que queremos”, com o objetivo de envolver a comunidade e o setores público e privado na busca por atingir as metas da agenda 2030.

Sobre o Consórcio PCJ:

O Consórcio PCJ, fundado em 1989, é uma associação civil de direito privado, composta por 41 municípios e 24 empresas associados, que atua como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a implementação de políticas públicas voltadas à gestão da água. A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: O Conselho Munidial da Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).