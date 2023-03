LOTOFÁCIL: APOSTA DE JAGUARIÚNA FATURA R$ 3,3 MILHÕES

Nesta quarta-feira (29), um apostador acertou todas as dezenas do concurso 2775 da Lotofácil. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio em São Paulo e uma única aposta faturou mais de R$ 3,3 milhões.

O jogo ganhador foi realizado em Jaguariúna (SP) e faturou sozinho o valor milionário, já que não houve outras apostas que gabaritaram todas as dezenas sorteadas nesta quarta-feira. No entanto, esse não foi o único jogo premiado no concurso.

Além da aposta vencedora, outros jogos também acertaram a maioria das dezenas sorteadas e faturaram vários prêmios em dinheiro. Contudo, os valores pagos pela Caixa a estes jogadores foram bem menores que o montante milionário do prêmio principal.

Veja abaixo as faixas premiadas do concurso 2775 da Lotofácil:

• 15 acertos: 1 aposta acertou as dezenas e faturou R$ 3.328.805,84;

• 14 acertos: 365 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 1.664,59, cada uma;

• 13 acertos: 15.350 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 25,00, cada uma;

• 12 acertos: 198.358 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 10,00, cada uma;

• 11 acertos: 1.001.593 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 5,00, cada uma.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira (30), às 20h, em São Paulo. Em suma, o valor estimado para o prêmio principal é de R$ 1,5 milhão, e poderá ser pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica.

Entretanto, o valor pode variar conforme o número de jogadores que acertarem todas os números sorteados, bem como o montante arrecadado no concurso.