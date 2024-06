Lucas Oliveira Lança Seu Primeiro Livro no 2º Don’t Panic em Mogi Mirim

Lucas Oliveira, um talentoso escritor de Mogi Guaçu, estará presente no evento 2º Don’t Panic, que ocorrerá no dia 9 de junho em Mogi Mirim, na sede do ICA. O evento é voltado para entusiastas nerds e oferece uma oportunidade única de desfrutar de suas paixões, incluindo animes, games, filmes, livros e outros elementos da cultura pop.

Lucas, de 24 anos, reside no bairro Itamaraty em Mogi Guaçu. Ele é formado em Técnico em Automação Industrial, graduado em Administração e possui um MBA em Gestão de Pessoas com Ênfase em Liderança. Além disso, Lucas estudou piano por 8 anos. Agora, ele lança seu primeiro livro, intitulado “Viajantes do Céu: A Era das Nuvens”.

Entrevista com Lucas Oliveira

Lucas, este é seu primeiro livro ou você já escreveu outros que foram editados anteriormente?

“Este é meu primeiro livro, e já considero uma grande vitória, pois foi aprovado por 8 editoras nacionais, algumas de grande nome.”

Você poderia nos contar um pouco sobre “Viajantes do Céu: A Era das Nuvens”? Qual é a premissa principal do livro?

“É uma obra de ficção que se passa em um mundo onde as nuvens são a fonte de energia. A história segue um grupo de aventureiros que navegam pelos céus em navios aéreos, coletando nuvens para destilar uma essência. Essa essência concede vigor, coragem e cura por um breve tempo a doenças como depressão, síndromes e medos para aqueles que consomem dessa água, mas também carrega o risco de corromper seus corações e mentes.

A premissa central gira em torno do conflito entre o desejo de poder e a integridade moral. O protagonista, Capitão Bartolomeu Magalhães, luta com as consequências de sua ambição e as escolhas difíceis que deve fazer para proteger seu povo e os valores que ele defende. É uma metáfora para as escolhas que fazemos na vida e como elas definem quem somos. Os leitores podem esperar uma jornada emocionante cheia de ação, dilemas morais e descobertas. ‘Viajantes do Céu’ não é apenas uma aventura; é uma reflexão sobre a natureza humana e o preço do progresso. É uma história que espero que ressoe com muitos, oferecendo tanto entretenimento quanto introspecção. É uma história que promete capturar a imaginação e provocar pensamentos profundos sobre nossas próprias vidas.”

Onde os leitores podem encontrar e adquirir seu “Viajantes do Céu: A Era das Nuvens”?

“Os livros podem ser encontrados na Shopee, Amazon Prime, site da Editora Arcádia, Magazine Luiza e Umlivro.”

O que o inspirou a escrever “Viajantes do Céu: A Era das Nuvens” e quais foram suas principais influências durante o processo de escrita?

“Sou cinéfilo desde criança, meu objetivo era escrever uma história digna de se ver no cinema, a história perfeita. Além disso, conheci muitas pessoas que odeiam ler por conta da forma da escrita dos escritores, então o foco foi escrever uma história prazerosa de se ler.”

Além do lançamento, Lucas já entregou exemplares de seu livro a algumas personalidades famosas como Carlos Alberto de Nóbrega, Fulvio Stefanini, Antonio Fagundes e Marcos Frota.

O 2º Don’t Panic promete ser um evento imperdível para os aficionados por cultura pop, e a presença de Lucas Oliveira com seu novo livro certamente será um destaque especial. Não perca a chance de conhecer esse talentoso escritor e sua obra fascinante.