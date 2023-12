Lucas Sia anuncia instalação da empresa Superbom em Artur Nogueira

Vinda fortalecerá geração de emprego e renda do município; empresa escolheu Artur Nogueira entre outras oito cidades da região

O prefeito Lucas Sia (PSD) anuncia a instalação da empresa Superbom em Artur Nogueira. A chegada do empreendimento promete fortalecer a geração de emprego e renda no município, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O chefe do Executivo Municipal esteve reunido na manhã desta quarta-feira (13) com representantes da Superbom, incluindo Joel Distler, diretor presidente, e Wagner Mello, diretor de operações. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, também participou do encontro, destacando a importância da parceria entre a empresa e a Administração Municipal.

Nesta manhã, também ocorreu a assinatura da compra da área destinada à instalação da Superbom, realizada no Cartório Municipal. Essa conquista materializa anos de esforços, já que a empresa buscava se estabelecer em Artur Nogueira desde 2012, escolhendo a cidade entre outros oito municípios.

Lucas Sia (PSD) ressaltou o empenho da gestão municipal em criar um ambiente propício para a chegada de novas empresas, destacando a recente reformulação da lei de incentivo fiscal aprovada na última sessão da câmara.

“Estamos comprometidos em atrair investimentos que beneficiem nossa comunidade. A reformulação da lei de incentivo fiscal é parte desse esforço, oferecendo condições atrativas para empresas que desejam contribuir para o crescimento de Artur Nogueira”, afirmou o prefeito.

Sia pontua que, entre os pontos relevantes da instalação da Superbom, está a geração de dezenas de empregos diretos e indiretos, fortalecendo o mercado de trabalho local.

“A instalação da Superbom representa um passo significativo em direção a um futuro mais próspero para o município. O progresso deve continuar”, complementou o prefeito.

A empresa ocupará uma área de 8.500 metros quadrados às margens da SP 332, contribuindo não apenas para a economia, mas também para o desenvolvimento infraestrutural da região.

A SUPERBOM

A Superbom, empresa fundada em 1925, possui um amplo portfólio de alimentos saudáveis e livres de produtos de origem animal. Com produtos como sucos, geleias, salsichas, proteínas, pratos prontos, entre outros, a Superbom atende às necessidades do público vegetariano e vegano.

Sua presença se estende a mais de 25 mil pontos de venda em todo o país, consolidando-a como uma das principais referências no ramo de alimentos para veganos e vegetarianos no Brasil.