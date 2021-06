Lucas Sia conquista R$ 5,5 milhões para obras em barragem de Artur Nogueira

De Artur Nogueira

O prefeito Lucas Sia (PSD) esteve junto ao governador João Doria (PSDB), na tarde desta quarta-feira (23), para a assinatura do autorizo que celebra o convênio da vinda de R$ 5,5 milhões para as obras de reparação da barragem do Córrego Cotrins, em Artur Nogueira. Com negligência da gestão passada, a represa corre risco de rompimento. O documento que libera o recurso foi assinado durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Fomos em buscas de recursos para evitar uma tragedia e voltamos com essa excelente notícia. Meus agradecimentos ao governador João Dória, secretário da Casa Civil Cauê Macris, deputado Vanderlei Macris, e secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi que não mediram esforços para garantir que essa vitória fosse alcançada”, destacou Sia.

A superintendente do Serviço de Água e Esgoto (Saean), Gabriela Montoya, explica que a obra será dividida em duas etapas, sendo que a primeira será voltada à reforma do Talude, e a segunda ao desassoreamento da represa. Gabriela ressalta ainda que os recursos viabilizados nesta quarta-feira serão destinados apenas para a primeira etapa da obra, devido ao caráter emergencial.

“Essa primeira parte da obra é muito importante para o município porque impedirá o rompimento da barragem. Continuaremos na luta para a vinda de novos recursos para que possamos fazer todos os reparos necessários nas duas etapas e manter o abastecimento da cidade para os próximos 10 anos”, pontuou a também presidente do PSDB nogueirense.

NEGLIGÊNCIA

O problema foi detectado após a Prefeitura e o Saean solicitarem o levantamento de todos os contratos e licitações que estavam em andamento nos últimos anos. Durante a averiguação, foi encontrado um processo de recuperação da Barragem do Córrego Cotrins e, pela surpresa, se tratava de uma obra de caráter emergencial. A negligência da antiga gestão diante do fato permitiu que o local fosse condenado por laudos técnicos e apontasse para risco de rompimento.

Ao todo, foram resgatados três laudos técnicos, os quais apontavam falhas na estabilidade e segurança da barragem. Diante das condições alarmantes, o prefeito e a presidente do Saean confirmaram que as conclusões dos relatórios são de recuperação imediata.

Lucas Sia explica que alguns órgãos foram informados da gravidade da circunstância, como a Casa Militar; o deputado Vanderlei Macris (PSDB), o qual intermediou uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE).

*SENSO DE URGÊNCIA*

Hoje, o sistema de captação de água da represa Mariano Batista “Cotrins” é responsável por atender a demanda de 70% da população de Artur Nogueira. O senso de urgência das intervenções é justificado também tendo em vista essa dependência do Sistema de Abastecimento do município.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo aconselha que o período mais adequado seja na estiagem. Nesse período, há diminuição dos índices pluviométricos que permitirão que os serviços sejam executados com o reservatório em níveis mais baixos. Além de propiciar melhores condições para a movimentação de terra e compactação do maciço.