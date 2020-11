Lucas Sia é o novo prefeito de Artur Nogueira

Com a maioria de votos no pleito eleitoral à Prefeitura de Artur Nogueira em 2020, Lucas Sia (PSD) foi o candidato eleito no município. Sia alcançou vitória na maioria das urnas dos colégios eleitorais da cidade. Também foi eleito o vice Davi Fernandes (PSDB).

A votação ficou assim: Lucas Sia – PSD ….. 10.994 votos (40%); Ivan Vicenzotti – PSB ….. 6.186 (22,51%); Rodrigo de Faveri – PTB ….. 2.738 (9,96%); Keli Capelini – DEM ….. 2.699 (9,82%); Edson Croife – PSL ….. 2.477 (9,01%); Carlinhos da Farmácia – PRTB ….. 998 (3,63%); Jair Corrêa (PODE) ….. 740 (2,69%) e Marquinhos da Cultura – PT ….. 654 (2,38%).

A posse de Lucas Sia ocorre a partir do dia 1° de janeiro de 2021 e segue até 31 de dezembro de 2024, quando deverá ocorrer nova eleição

Vereadores eleitos

Beto Baiano (Republicanos) – 966

Neidão do Gás (PSB) – 712

Miltinho Turmeiro (Solidariedade) – 674

Professor Adalberto (PSD) – 594

Melinho (DEM) – 572

Henrique Teles da Curti Modas ( PSDB) – 554

Ze Pedro Paes (PSD) – 490

Cicinho (PSB) – 451

Nando do Gás (DEM) – 444

Zé da Elétrica (Patriota) – 385

Tenente Marcelo (PSL) – 364

Zezé da Saúde ( PTB) – 356