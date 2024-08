Luiza Martins lança hoje DVD completo do álbum “Continua” no YouTube

Nesta sexta-feira (2), às 18h, os fãs de Luiza Martins terão a oportunidade de assistir ao DVD completo do álbum “Continua” no YouTube. Este é o primeiro trabalho da cantora em sua carreira solo e o lançamento, com aproximadamente uma hora de duração, promete encantar o público com a potência vocal e a emoção característica de Luiza.

O lançamento ocorre em um momento especial, logo após a cantora receber um certificado de ouro pelo álbum, lançado em 2023, e também por três de suas músicas de maior destaque: “Cê não me Superou” (feat. Matheus e Kauan), “Ponto Final” (feat. Murilo Huff) e “Desconhecido”, que conquistaram respectivamente Disco de Diamante, Disco de Platina Duplo e Disco de Platina. Luiza recebeu as certificações de surpresa pela sua gravadora Som Livre em um show grandioso que realizou no Villa Country, em São Paulo, em julho.

Com um repertório rico artisticamente, que traz ritmos como a bachata e o pagode além do sertanejo, o DVD “Continua” também inclui as músicas “S DE SAUDADE”, “Pode Sumir”, “Parabéns por me perder”, “Descontando traição”, “Nota Oficial”, “Coração Traumatizado”, “Eu me precipitei”, “Imprevisto”, “Só no pensamento”, “Agora é todo dia” e uma emocionante homenagem ao seu eterno parceiro de dupla Maurílio, na música “Continua”.

Conhecida por sua irreverência e voz forte e marcante, Luiza Martins soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 1,9 milhão de ouvintes mensais no Spotify, conquistando cada vez mais fãs com sua música e presença inconfundíveis.