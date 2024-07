Luiza Martins recebe disco de ouro em noite especial no Villa Country

Cantora apresentou faixas de seu novo EP “Intensa Até Demais” no “Arraiá do Villa”

Luiza Martins provou sua potência como um dos grandes nomes do sertanejo do país ao realizar um show grandioso no Villa Country, em São Paulo, na noite de ontem (18). Durante o show, Luiza recebeu de surpresa pela sua gravadora Som Livre o disco de ouro por seu álbum de estreia, “Continua”, por seus mais de 260 milhões de plays, e agradeceu emocionada a todos.

Além da certificação do “Continua”, três singles do projeto também receberam a homenagem em comemoração ao sucesso: “Cê Não Me Superou” recebeu disco de diamante, “Ponto Final”, disco de platina duplo, e “Desconhecido”, disco de platina.

Diante de um público que a acompanhava cantando cada verso em plenos pulmões no “Arraiá do Villa”, a cantora apresentou músicas do “Intensa Até Demais”, seu novo EP lançado em junho, como “Má Influência” e “Carinho e Respeito”. Luiza também performou grandes sucessos de sua discografia como “S de Saudade” e “Cê Não Me Superou”, e um cover de Você Me Vira A Cabeça (Me Tira Do Sério), de Alcione, uma de suas maiores inspirações musicais. O show contou com a participação especial de Henrique Casttro, um dos nomes em ascensão do sertanejo, para a performance de “Experiência”, sua parceria com a eterna Marília Mendonça.

Conhecida por sua irreverência e sua voz forte e marcante, Luiza Martins soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, e uma legião de fãs cada vez maior. O sucesso do show no emblemático Villa Country, local conhecido por consagrar artistas do sertanejo, marca uma nova etapa para a carreira de Luiza, que alça voos cada vez mais altos.