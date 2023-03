LUTO OFICIAL DE 3 DIAS

É com extremo pesar que a Prefeitura de Mogi Guaçu recebe a notícia do falecimento de Hélio Miachon Bueno, ex-prefeito por três mandatos, primeiro chefe do Poder Executivo reeleito pelo voto popular e liderança com grande contribuição dada ao desenvolvimento da cidade. Hélio tinha 78 anos. Deixa a esposa Neli, os filhos Márcia, Marcos e netos. O município decretou luto oficial de 3 dias em respeito à sua memória. Aos familiares e amigos, nossas mais sinceras condolências.