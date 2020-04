Mãe de Isis Helena é presa na manhã de hoje por Policiais Civis da DIG em Itapira

Jennifer Natalia Pedro foi presa na manhã dessa sexta feira, 17, em sua casa em Itapira. A prisão temporária foi expedida na tarde de ontem pela Justiça. Hoje completam 47 dias do desaparecimento da pequena Isis Helena, que sumiu dentro de sua casa após sua mãe sair com sua avó para ir ao supermercado.

A mãe veio para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu, e posteriormente levada ao Instituto Medico Legal (IML), onde foi realizado exame corpo delito, retornando a DIG, onde a mesma prestou novo depoimento.

Na tarde de ontem foi realizado buscas em Itapira em um bairro chamado duas pontes por cães farejadores, onde sentiram cheiro da mãe e da pequena Isis no local. Segundo apurado o pedido de prisão aconteceu após quebra de sigilo telefônico do telefone de Jennifer.

O advogado de Jennifer, Dr. João Pellicer, disse que irá tomar as medidas cabíveis, pois afirma que sua cliente não tem nenhum envolvimento direto ou indireto no desaparecimento de Isis. “Essa prisão temporária foi feita para averiguações”, afirmou Pellicer.

Após ser ouvida Jennifer será levada para Itapira para que as buscas sejam retomadas no local onde os cães sentiram o cheiro de mãe e filha. As buscas serão feitas pela defesa civil, bombeiros, e outros dois cães farejadores vindo de São Paulo.