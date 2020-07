Mãe e filha são as vítimas dos dois primeiros óbitos por Covid- 19 em Posse

Santo Antônio de Posse registrou os dois primeiros óbitos de casos confirmados da Covid-19. Segundo as informações as duas mulheres vítimas da Covid-19 eram mãe e filha.

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura Municipal, o primeiro óbito ocorreu na segunda-feira, dia 13, sendo vítima uma mulher de 70 anos, que apresentava comorbidades e estava internada, desde o dia 25 de junho, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa Anna Cintra em Amparo.

O segundo óbito ocorreu na manhã de terça-feira, dia 14. A vítima trata-se de uma mulher, de 41 anos, que apresentava comorbidades e estava internada em Campinas desde o dia 26 de junho.

No Boletim desta quarta-feira, 15, também foram registrados 113 casos positivos de coronavirus, sendo que houve um aumento de 8 casos positivos em relação ao boletim de segunda-feira, 13. Os casos positivos tratam-se de quatro homens com idades de 23, 47, 66 e 81 anos, além de quatro mulheres com 31, 34, 57 e 54 anos.

Destes casos positivos 90 estão curados, 19 estão em isolamento social, dois pacientes estão internados e dois óbitos foram confirmados. Além disso, a cidade tem mais 159 casos suspeitos, sendo que 151 estão em isolamento social e oito estão internados. O município possense tem também 420 casos descartados desde o início da pandemia.