Maestro Benito Juarez e Sinfônica de Campinas em concerto histórico no canal “Cultura Abraça Campinas”

Um registro histórico e pulsante da Sinfônica de Campinas está na programação deste fim de semana no Canal “Cultura Abraça Campinas”, transmitido pelo Youtube. Sob a batuta do maestro Benito Juarez, o público poderá revisitar o concerto realizado no Teatro Municipal de São Paulo, em 13 de dezembro de 1975.

No repertório, trechos do famoso Oratório “O Messias”, de Georg Friedrich Haendel (1685-1759). A apresentação contou com as participações do Coral da Universidade de São Paulo e dos solistas Sônia Born (soprano), Lenice Priolli (contralto), Cláudio Lísias (tenor) e Ziunglio Faustini (baixo). A transmissão online será neste sábado, 18, às 19h.

Benito Juarez atuou como regente e diretor artístico da Sinfônica de Campinas por 25 anos (de 1975 a 2001). Conquistou diferentes públicos pela pluralidade de repertórios, que transitaram entre o erudito e o popular, com maestria e excelência. Comprometida com seu tempo musical (e histórico), a Sinfônica participou dos comícios das “Diretas Já”, em abril de 1984, em São Paulo, em momento antológico.

Da memória afetiva da Sinfônica de Campinas, o Canal “Cultura Abraça Campinas” apresenta o ineditismo do Coletivo Barbante neste domingo, 19, às 19h. O conjunto traz seu primeiro videoarte com arranjo inédito de “Nada será como antes”, de Milton Nascimento. O coletivo é composto por mais de 40 músicos conectados em quatro países, além de profissionais técnicos, que colaboraram cada um em sua casa para o resultado do trabalho. A canção ganhou um toque ainda mais caloroso ao unir músicos de tantos lugares para celebrar a união, em um momento marcado pelo distanciamento físico.

“Cultura Abraça Campinas” é o canal do youtube oficial da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. Por meio dele, a população tem acesso a uma programação cultural virtual, de modo que as expressões culturais sejam ligadas pelo fio da solidariedade e prevaleçam nestes tempos de pandemia e isolamento. Pelas redes sociais, os artistas fazem o que sabem com maestria: tocar as pessoas.

Assista ao Canal, inscreva-se e use a #cultura abraca para espalhar toda a diversidade cultural de Campinas pelas redes sociais. Você também pode participar enviando seu conteúdo para culturaabraca@campinas.sp.gov.br

Confira a programação

Sábado (18/04) – 15h | “Formiguinha” [infantil], Cia Teatro Musicado | 19h Concerto – Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e maestro Benito Juarez

Domingo (19/04) – 19h | “Nada será como antes” [música], Coletivo Barbante