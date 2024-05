Maio Amarelo: ação de conscientização no trânsito será realizada em Mogi Guaçu na próxima segunda-feira

Uma ação sobre a conscientização no trânsito será realizada em Mogi Guaçu na manhã da próxima segunda-feira, 13 de maio. Uma simulação de acidente, organizada pelo Departamento de Trânsito, irá acontecer em dois locais da cidade, sendo na Praça Antônio Giovani Lanzi, a Praça da Capela, e na Avenida dos Trabalhadores. A atividade faz parte da Campanha Maio Amarelo.

Para a simulação, será organizado um cenário de acidente de trânsito com o posicionamento de um motociclista e de um ciclista com multifraturas no local. “O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Durante a campanha, motoristas e pedestres são alvo de campanhas que visam a conscientização no trânsito”, comentou o secretário de Segurança, Élzio Romualdo.

Em Mogi Guaçu, o simulado será realizado das 9h às 9h50 na Praça da Capela (no sentido centro-bairro) e, na sequência, das 10h às 10h50 na Avenida dos Trabalhadores (sentido bairro-centro), próximo da rotatória de cruzamento da Rua Paula Bueno, na altura do Centro de Saúde. “A ação faz parte das atividades do Maio Amarelo, que tem o objetivo de reduzir mortes e minimizar os índices de acidentes”, disse.

A ação terá a presença da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Polícia Científica.