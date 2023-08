Maior seletiva de modelos do Brasil desembarca em Piracicaba, pela primeira vez

Evento acontece nos dias 11 e 12 de agosto, com inscrições gratuitas

Nem só de pamonha vive Piracicaba! A cidade do interior paulista, que também é famosa por ser a “Terra do Açucar”, vai se transformar na capital nacional fashion nos dias 11 e 12 de agosto, ao receber, pela primeira vez, uma etapa da maior seletiva de modelos do Brasil: o Max Fashion Tour. O evento, que tem como objetivo encontrar novos talentos da moda escondidos no nosso país, acontece no Clube de Campo de Piracicaba, localizado no bairro São Dimas, com inscrições gratuitas.

“Estamos muito felizes e ansiosos para a realização desta etapa do Max Fashion Tour. Piracicaba é uma cidade gigante e temos certeza de que iremos encontrar muitos talentos escondidos”, relata o diretor da agência de modelos Max Fama, Paulo Henrique Albuquerque. “Não somos conhecidos como a melhor agência de new faces do Brasil à toa. A nossa missão é tornar novos talentos conhecidos no mundo e muitos deles certamente estão aqui”, finaliza.

Vale lembrar que o Max Fashion Tour já está consagrado no país com mais de 45 edições realizadas e dezenas de modelos aprovados para diversos trabalhos. Só no mês de abril, 80 modelos selecionados em Santos, participaram do primeiro desfile profissional de suas vidas, após serem descobertos. Já neste mês de junho, 100 modelos aprovados nas duas etapas que aconteceram na cidade de Presidente Prudente participaram do Max Fashion Day, um dos maiores desfiles de novos talentos do Brasil.

Ficou interessado? Para participar da seleção do Max Fashion Tour é necessário fazer uma inscrição prévia no site www.maxfama.com.br, na aba “Max Fashion Tour”. O candidato irá receber um e-mail de confirmação e, posteriormente, um contato telefônico, com a informação do horário e dia que ele deverá comparecer.

Durante o processo, o modelo assistirá uma palestra explicando como funciona o mercado artístico e passará por uma avaliação com os produtores da agência de modelos Max Fama. Em caso de aprovação, o candidato terá a oportunidade de se agenciar. Modelos de 0 até 60 anos poderão participar.

O Max Fashion Tour acontece no Clube de Campo de Piracicaba, localizado na Avenida Doutor Torquato da Silva Leitão, 297 – São Dimas, Piracicaba – SP.

Sobre a Max Fama

A agência de modelos Max Fama está no mercado desde 2002. Sediada em Pinheiros, zona oeste da capital de São Paulo, ela ainda possui 5 filiais localizadas em Osasco, Jardim São Paulo, Carrão, Vila Madalena (Models Black) e na região central de São Paulo.

É consolidada no mercado como a agência com maior número de “new faces” do Brasil, onde trabalha com todos os tipos de perfis de modelos.

Serviço:

Max Fashion Tour Piracicaba

Dias: 11 e 12 de agosto

Local: Clube de Campo de Piracicaba, localizado na Avenida Doutor Torquato da Silva Leitão, 297 – São Dimas, Piracicaba – SP

Estacionamento: não possui, há vagas na rua.

Inscrições: www.maxfama.com.br (na aba Max Fashion Tour)