Maioria de pais é contra a volta às aulas presenciais em Amparo

Na tarde de terça-feira, 22/9, o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob recebeu um levantamento da Secretaria Municipal de Educação com pais de alunos da Rede Municipal de Ensino que opinaram sobre a volta às aulas presenciais.

Durante a reunião, a secretária de Educação, Magda Teresa Bellix apresentou os números para todo o secretariado e Chefe do Executivo. No Ensino Fundamental, 73% dos pais são contra a volta das aulas presenciais. Caso a aula voltasse, 69% dos entrevistados não enviaria o filho à escola. Mil oitocentos e trinta uma pessoas participaram do levantamento.

Na pré-escola, 74,5% são contra a volta das aulas presenciais. Setenta e um por cento deles não levaria o filho à escola. Mil quinhentos e quinze pessoas participaram da pesquisa. Nos pais com filhos em berçários (I e II), 76% são contra a aula presencial. Setenta e dois por cento não enviaria seu filho para unidade escolar. Quatrocentos e cinquenta pais responderam ao questionamento.

“O resultado é muito parecido com as escolas estaduais e particulares, em Amparo. A Prefeitura trata do assunto com total transparência e não faremos nada sem o aval do nosso corpo técnico”, ressaltou a secretária de Educação, Magda Tereza Beliix.