Mais cobertores novos são doados ao Fundo Social

A campanha Inverno Solidário – realizada pelo Fundo Social de Mogi Mirim, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo – para arrecadação de cobertores novos, continua alcançando bons resultados.

Esta semana mais 65 cobertores foram doados ao Fundo e distribuídos. Destes 65, a Secretaria de Assistência Social recebeu 45 unidades e a SOS Cristão, OSC (Organização da Sociedade Civil) responsável pelo acolhimento de pessoas em situação de rua, recebeu 20 cobertores.

A proposta da campanha este ano é arrecadar apenas cobertores novos, em virtude do risco de transmissão da Covid. Até o momento, 184 unidades já foram doadas, conforme explicou a presidente do Fundo Social de Mogi Mirim, Suzana Rossi Calefi.

“O Fundo Social já recebeu um volume importante de doações, vindas de empresas e de munícipes que se solidarizam com o próximo. Destas 184 unidades recebidas até agora, 49 cobertores foram doados por munícipes, 40 pela Renovias, 70 pela Loja Maçônica Francisco Cardona, 25 doados pela Sicred. Outros 61 cobertores novos que distribuímos já estavam no Fundo, remanescentes da campanha de 2020”.

Anteriormente, o Fundo Social já havia distribuído 180 cobertores, sendo 22 unidades para o Lar Emanuel, 23 para Vila Vicentina, 22 Cel João Leite, 20 para Lar Santo Antonio, 6 para o Sopão Solidário, 38 CREAS/PSR, 20 Cras Norte, 14 Cras Leste e 15 Cras Planalto.

As doações podem ser feitas nos meses de julho e agosto, sempre de segunda a sexta-feira, entre 8h e 15h, diretamente no Fundo Social de Solidariedade de Mogi Mirim, localizado no Espaço Cidadão: Avenida Adib Chaib, 2.250 – Centro.