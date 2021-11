Mais de 1.500 pessoas participam do Amparo Bike Day

Os ciclistas contaram com apoio mecânico, água e frutas

No domingo, 21/11, mais de 1.500 pessoas participaram do Amparo Bike Day, realizado pela Prefeitura sob a coordenação da Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos.

Os ciclistas participaram de uma prova com 30 quilômetros e 720 metros de altimetria. Mais de 70% do traçado ocorreu em estrada de terra, com paisagens naturais, trilhas e cachoeira. Os ciclistas contaram com apoio mecânico, água e frutas.

“As atividades com bicicletas foram as que mais cresceram durante a pandemia e não poderia ser diferente a retomada do esporte com um evento deste porte”, ressaltou o secretário de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos, Luciano Antonacci – o Tucão, ao lado do prefeito Carlos Alberto Martins, que acompanhou a primeira edição do Amparo Bike Day.