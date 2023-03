Mais de 100 propostas são aprovadas na Conferência Municipal de Saúde

No sábado, 25, mais de 50 pessoas participaram da 14ª Conferência Municipal de Saúde, no auditório da Unifia, em Amparo. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS , a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, foram apresentadas mais de 292 propostas, com o objetivo de melhorias dos serviços no município.

Durante a pré-conferência, que aconteceu em todas as unidades de Saúde do Município, os usuários do Sistema Único de Saúde puderam apresentar suas propostas. O vice-prefeito da Estância de Amparo e secretário de Meio Ambiente, Gilberto Moreira Piassa Filho lembrou dos avanços como o prontuário móvel que já está sendo utilizado em algumas unidades do município. “O objetivo do prefeito Carlos Alberto é termos o prontuário em toda a cidade, agilizando o atendimento e facilitando o acompanhamento médico dos nossos pacientes”, disse Piassa.

O secretário de Saúde da Estância de Amparo, Gilberto Ferreira Martins Júnior observou que a cidade poderá perder atendimentos devido aos faltosos em consultas e exames. “Temos um recorde de faltas, por exemplo, no AME de Amparo. Isso também dificulta, pois, outras regiões solicitam as vagas e o Estado começa a repassar para elas. Quem sai prejudicado é a própria população”, ressaltou Martins Junior.

Ações como o Hospital de Campanha, ressaltado pela vereadora Maria Alice Veríssimo Florêncio Franco de Lima; o fortalecimento do SUS, defendido pela vereadora Silvia Forato de Camargo e a maior participação popular nas conferências e conselho municipal, questionada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ubirajara Romero também foram pauta durante o evento.

A lista completa das propostas aprovadas está em https://www.amparo.sp.gov.br/noticias/geral/mais-de-100-propostas-sao-aprovadas-na-conferencia-municipal-de-saude