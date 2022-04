Mais de 2 mil ovos de páscoa foram distribuídos para alunos

Toda a rede municipal de ensino recebeu a visita do Coelho da Páscoa nesta quinta-feira (14).

Os alunos da rede municipal de ensino de Engenheiro Coelho, receberam, nesta quinta-feira (14), a visita do Coelho da Páscoa, com um presente especial. O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, acompanhou o Coelho da Páscoa na Escola Odécio Forner. Acompanhado do vice-prefeito, Adézio Dias, do presidente da Câmara, Adauri Donizete da Silva e do vereador Salvador Figueredo de Souza, o prefeito ajudou na entrega de ovos de Páscoa para os alunos da unidade escolar.