Mais de 27 mil pessoas foram atendidas por programas sociais da Renovias, em 2023

O projeto “Brincando na Quadra” foi um dos patrocinados. A quadra poliesportiva de uma escola de São João da Boa Vista foi reformada e cerca de 500 alunos participaram de oficinas esportivas

Para promover o incentivo à cultura, ao esporte e à educação junto às comunidades localizadas no entorno das rodovias que administra, a Renovias patrocinou e fez doações para diversas ações sociais durante o ano de 2023.

No total, foram mais de 27.000 pessoas beneficiadas por meio de oito projetos sociais que a concessionária patrocinou ou fez doações, nas 16 cidades da área de atuação da empresa. Dentre os projetos de destaque estão o itinerante Cine Renovias – a carreta que se transforma em sala de cinema – que rodou 12 cidades da região; o Teatro na Estrada da Cia Parafernália, que levou o tema Educação no Trânsito para 14 escolas e cerca de 4 mil alunos da rede pública; o Cine Leitura que equipou 8 escolas com cinematecas; o Energia do Palhaço – espetáculo teatral sobre Sustentabilidade e Energia Renovável – e o Brincando na Quadra, que reformou 100% de uma quadra poliesportiva em São João da Boa Vista e levou oficinas de basquete, vôlei, futsal e handebol para 500 crianças e adolescentes.

Além desses projetos patrocinados, a Renovias também investiu, ao longo de 2023, em doações direcionadas à compra e instalação de placas solares em instituições sem fins lucrativos, que atendem crianças, adolescentes e idosos.

Ao todo foram empregados R$ 2.193.140,96 em patrocínios culturais e esportivos através das leis de incentivo e para entidades assistenciais, atendendo as comunidades, por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso.

BATE CORAÇÃO

Outra iniciativa social da concessionária foi a ampliação do programa de saúde do caminhoneiro: Bate Coração. O programa teve 5 edições em 2023, atendendo 577 caminhoneiros às margens das rodovias, na área de descanso da Renovias e em pátios de empresas parceiras.

Todos foram orientados sobre a adoção de hábitos saudáveis, realizaram exames gratuitos – aferição de pressão arterial, teste de glicemia e eletrocardiograma – e passaram por consulta médica.

O programa também ofereceu cortes gratuitos de cabelo e um canal direto de comunicação com a concessionária, via Ouvidoria.