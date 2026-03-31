Mais de 5 mil sorrisos: Prefeitura leva alegria e inclusão na entrega de ovos de Páscoa

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira, 31 de março, a entrega de mais de 5 mil ovos de chocolate para os alunos da rede municipal de ensino, do nível infantil e fundamental, além dos atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A ação teve como objetivo levar alegria às crianças e tornar o período da Páscoa ainda mais especial.

Além dos ovos de chocolate tradicionais, a Prefeitura também garantiu a inclusão de todos os alunos ao distribuir versões especiais para crianças com intolerância à lactose ou diabetes, assegurando que todos pudessem participar desse momento com segurança e igualdade.

A distribuição foi acompanhada pelo prefeito Ricardo Cortez, pelo vice-prefeito Preto Eventos e pela secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, que estiveram presentes nas unidades escolares e puderam acompanhar de perto a alegria das crianças.

E para deixar o momento ainda mais especial, o coelho da Páscoa também marcou presença, arrancando sorrisos e garantindo a animação da criançada durante as entregas.

“É muito gratificante ver o sorriso no rosto de cada criança. Mais do que a entrega dos ovos, fizemos questão de lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, valorizando sentimentos como união, renovação e esperança. Trabalhamos para que todos se sintam incluídos e lembrados em uma data tão especial”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, também ressaltou o cuidado com a ação. “Cada detalhe foi pensado com atenção e responsabilidade, principalmente para garantir que todos os alunos pudessem participar. É um momento simples, mas que faz muita diferença para as crianças”, afirmou.