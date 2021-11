Mais de 60 pessoas foram detidas e aproximadamente 700 quilos de drogas apreendido

A Polícia Militar aplicou, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), mais de 56 mil multas por infrações de trânsito durante feriado prolongado

As atividades relacionadas à Operação Proclamação da República foram deflagradas desde as 0 hora de sexta-feira (12) até as 23h59 de segunda-feira (15) e ainda resultaram na detenção de mais de 60 pessoas e apreensão de cerca de 770 quilos de drogas.

Para os trabalhos ao longo dos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais foi empregado todo o efetivo do CPRv e materiais disponíveis, distribuindo-os nos locais de maior incidência criminal para garantir a segurança de todos qu e necessitem fazer deslocamentos. Os policiais contaram com drones, binóculos e radares portáteis, intensificando a fiscalização de limites de velocidade e ultrapassagens.

Também foram realizadas atividades para fiscalização de uso de cinto de segurança e outros equipamentos, uso indevido de celular ao volante, além de ações direcionadas para coibir o consumo de álcool. Como resultado foram elaboradas 56.360 autuações por infrações de trânsito, sendo 26.476 por excesso de velocidade e 7.915 por não uso do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção.

Ainda foram contabilizadas 1.431 por ultrapassagens em locais proibidos e 1.726 infrações por dirigir sob a influência de álcool (ou se recusaram a realizar o teste do etilômetro). Ao todo, 39.020 motoristas foram submetidos aos testes e 36 deles foram conduzidos à polícia judiciária pelo crime de embriaguez ao volante. As atividades contaram com o apoio das Concessionárias de Rodovias, da Agência de Transporte do Estado (Artesp), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e outros órgãos.

Ao longo da operação 57 pessoas foram presas em flagrante por diversos delitos e cinco procurados pela Justiça foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário. No mesmo período, o policiamento rodoviário ainda retirou três armas ilegais de circulação e apreendeu 775,619 quilos de entorpecentes, sendo 621,970 kg de maconha e 153,649 kg de cocaína.