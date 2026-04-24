Mais de mil estudantes vão participar do 4° Festival de Danças das Escolas Municipais de Mogi Guaçu

A Secretaria da Educação vai promover nos dias 28 e 30 de abril o 4º Festival de Dança das Escolas Municipais, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. O evento conta com a parceria da Secretaria de Cultura e é direcionado para os estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos de 11 unidades escolares do município. Ao todo, 1.150 estudantes vão participar do festival.

A coordenadora pedagógica da Educação, Ana Paula Vilela, contou que a parceria entre as Pastas atende aos propósitos trazidos pela Lei nº 5.509 de 16 de setembro de 2021, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que instituiu o Festival de Dança entre as escolas municipais e também a Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.

“O evento tem como objetivo principal desenvolver o fomento e a prática da dança nos alunos enquanto manifestação artística. A dança é uma forma de conectar pessoas em diversas culturas e tradições e, trazê-la para a escola possibilita dialogar com uma manifestação artística que proporciona sensibilidade, noção de identidade e de pertencimento”, comentou.

O Festival de Dança é desenvolvido pelos professores das disciplinas de Arte e de Educação Física. Estudantes dos 6° e 7° anos vão apresentar coreografias na modalidade hip hop, enquanto os do 8º ano de matriz indígenas e do 9º ano contemporânea. Os estudantes serão divididos em dois grupos.

O primeiro se apresenta no dia 28 de abril, a partir das 8h, e é composto pelas escolas municipais Profª Anira Franco de Campos, Coronel Joaquim Leite de Souza, Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, Prefeito Waldomiro Calmazini, João Bueno Júnior e Antônio Giovani Lanzi.

O segundo grupo se apresenta no dia 30 de abril, a partir das 8h, e é composto pelas escolas municipais: Profª Adirce Cenedeze Caveanha, Profª Márcia Helena Falsete Risola, Profª Marina Ap. Rogério, Profº Geraldo Sorg e Profª Maria Diva Franco de Oliveira.