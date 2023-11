MAIS DE NOVENTA ALUNOS PARTICIPAM DE TORNEIO DE XADREZ ESCOLAR EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Foto: Secretaria Municipal de Educação

Durante o sábado, 28 de outubro, Santo Antônio de Posse foi palco do 1º Encontro de Xadrez Escolar, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, com a coordenação do professor de educação física e enxadrista Adinã Leme. Alunos de oito escolas do município se reuniram em um evento que promoveu a concentração, estratégia, raciocínio lógico e tomada de decisão.

Dos 360 alunos que participam das oficinas de xadrez, somente 120 foram selecionados para participar em caráter classificatório. No grande dia, 91 competidores marcaram presença, demonstrando suas habilidades no tabuleiro.

“O xadrez continua a ser uma atividade educativa que desenvolve o pensamento lógico e estratégico, habilidades que serão valiosas ao longo da vida desses jovens talentos”, declarou a secretária de educação Claudia Aparecida Pinho Lalla.

Ao fim do torneio, os melhores estrategistas foram reconhecidos, com Miguel P. da Silva Lima, da EMEF Prefeito Augusto Coelho, conquistando o primeiro lugar. Ele foi seguido por Danilo H.A. Nucci, da EMEF Mary Rosa, em segundo, e João Vitor Simionato, da EMEF Prefeito Augusto Coelho, em terceiro. Luan H. Marcelino Scarin e Evelyn Monteiro Barbosa, da EE Santo Antônio, ocuparam o quarto e quinto lugares, respectivamente.

A Escola Elisabete Lala Villalva (CIEF) também teve um desempenho notável, com Rian W.G. Oliveira, Janderson R.L. da Silva e Lucas F.S. Lima ocupando o sexto, sétimo e oitavo lugares. Outros alunos que se destacaram incluem Samuel Bocalini Silva, da EMEF Mary Rosa, que ficou em nono lugar, e Mateus E. Costa e Santos, da EMEF Prefeito Augusto Coelho, conquistando o décimo lugar.

O evento foi um grande sucesso, promovendo o xadrez entre os jovens estudantes de Santo Antônio de Posse e revelando talentos que demonstraram grande habilidade e concentração no tabuleiro.