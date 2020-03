Mais quatro casos são suspeitos de contágio por coronavírus

A Vigilância em Saúde informou nesta sexta-feira (19) mais quatro novos casos suspeitos por contágio com o novo coronavírus. Somado aos outros treze pacientes que aguardam os resultados dos exames pelo Instituto Adolfo Lutz, o município contabiliza 17 casos suspeitos. Não há nenhum confirmado. Apenas um único paciente não teve contato com pessoas diagnosticadas com os sintomas do Covid-19.

Devido o Instituto receber grande quantidade de análise exames de diversas cidades, a previsão é que os resultados não saiam em períodos menores que 10 dias.

Ainda de acordo com o relatório da Vigilância em Saúde, a zona Norte concentra o maior número de ocorrências com sete suspeitos, seguido pela região Leste com cinco. Na sequência, a zona Oeste tem três, enquanto o Centro conta com dois. Já a zona Sul não possui nenhum caso. No total são 10 homens e sete mulheres.

Os números apontam que quatro pessoas pertencem ao grupo de risco por possuírem acima de 60 anos. Oito pessoas estão com idade de 40 a 59, enquanto três pertencem a faixa etária de 20 a 39. Dois tem idade abaixo de 20 anos. Os dados são notificações apresentadas pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital 22 de Outubro.

Região Norte Leste Oeste Centro Sul 7 5 3 2 0

Sexo Masculino Feminino 10 7

Idade Até 19 anos 20 – 39 40 – 59 60 e acima 2 3 8 4

A Vigilância está monitorando todas as ocorrências. A Secretaria de Saúde também já providencia um centro de atendimento para pacientes com síndromes gripais. A unidade está localizada na rua Monsenhor Moysés Nora, 166, na região central.