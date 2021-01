Mais quatro óbitos por Covid-19 são confirmados em Itapira

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapira confirmou hoje mais quatro óbitos causados pelo coronavírus (Covid-19). Todos os casos estavam em investigação na Vigilância Epidemiológica.

As vítimas são: um homem de 52 anos que faleceu na Santa Casa no dia 7 de janeiro e tinha diabetes; um homem de 57 anos que faleceu no Hospital no dia 18 de janeiro e tinha hipertensão e obesidade; uma mulher de 61 anos que faleceu no Hospital Municipal no dia 20 de janeiro e tinha diabetes e obesidade; e uma mulher de 83 anos que faleceu no Hospital Municipal no último dia 25 e não possuía comorbidades.

Com os novos registros, o número total de mortes causadas pelo coronavírus no município é de 57. Outros seis óbitos suspeitos seguem em investigação.

comunicacao@itapira.sp.gov.br

(19) 3863.0700/ 3843.9107

(19) 99813.4051 (Whatsapp)