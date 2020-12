MAIS UM ÓBITO É REGISTRADO EM MOGI GUAÇU

O óbito de um homem com 83 anos de idade, ocorrido no dia 10 de dezembro, foi causado por Covid-19, segundo boletim apresentado pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu nesta segunda-feira, 14. O paciente apresentava comorbidades.

Dezoito casos positivos foram notificados nas últimas 24 horas, com seis curados, um óbito, dois internados e nove em recuperação no domicílio.

A Secretaria de Saúde aguarda o resultado de 401 casos suspeitos. Constam ainda 362 pessoas monitoradas pela pasta com quadro leve de síndrome gripal.

Sobre internações de casos positivos e suspeitos, existem 17 pacientes em enfermaria e 5 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

No total Mogi Guaçu tem 4.203 casos positivos, sendo 4.067 de residentes guaçuanos, 4.047 curados e 13.035 negativos.