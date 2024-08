Mais uma Rodada da 1ª Copa de Santo Antônio de Futebol Agita o Campo Municipal José Ferreira Neto

No último final de semana, o Campo Municipal José Ferreira Neto foi palco de mais uma emocionante rodada da 1ª Copa de Santo Antônio de Futebol 2024. A competição, que já se tornou uma tradição local, segue trazendo fortes emoções para os amantes do futebol da região.

No sábado, os torcedores puderam acompanhar duas partidas de tirar o fôlego. No primeiro confronto, o Figueirense venceu o Maria Helena F.C. por 3 a 2, em uma partida cheia de viradas e muita disputa. Em seguida, C.S.K.A e Real Aliança empataram em 1 a 1, em um jogo equilibrado do início ao fim.

Já no domingo, o espetáculo continuou com mais duas partidas emocionantes. O Paulista venceu o Canarinho por 3 a 2, garantindo três pontos importantes na competição. Na segunda partida do dia, o Alagoas F.C. superou o Explosão com uma vitória de 3 a 1, mostrando sua força e se destacando na tabela.

Próximos Jogos

Para quem não quer perder nenhum lance, no próximo fim de semana, a bola rola novamente no Campo Municipal José Ferreira Neto. No sábado, 10 de agosto, as partidas começam às 13h30 com os confrontos entre 100 Limites x Paulista e Canarinho x Figueirense. No domingo, 11 de agosto, a rodada se inicia às 08h, com Real Aliança enfrentando Alagoas F.C., seguido do jogo entre Dioferre e C.S.K.A.

Os organizadores convidam todos os amantes do futebol para prestigiar os jogos e torcer pelos seus times favoritos. Venha participar dessa festa do esporte local!

Imagem Ilustrativa