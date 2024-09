Mais uma rodada eletrizante no 2° Campeonato Municipal de Futebol Society Veteranos 2024

foto ilustrativa

Na última quinta-feira, o Campo Society do bairro São Judas Tadeu recebeu mais uma rodada vibrante do 2° Campeonato Municipal de Futebol Society Veteranos 2024. Os confrontos foram marcados por muita garra e equilíbrio, com as equipes lutando ponto a ponto para melhorar sua posição na tabela.

Os resultados dos jogos foram os seguintes:

JMG Veteranos 1 x 2 Palermo

CSKA Lendas 4 x 1 Amigos

São José 3 x 3 Juventude

Com esses resultados, a tabela de classificação sofreu alterações:

1. Palermo

2. CSKA Lendas

3. JMG Veteranos

4. Real Veteranos

5. Amigos

6. Juventude

7. São José

Os torcedores já estão ansiosos pela próxima rodada, que acontecerá na quinta-feira, 19 de setembro, a partir das 19h. Confira os jogos:

Real Veteranos x Palermo

Amigos x Juventude

CSKA Lendas x São José

Não perca a chance de acompanhar de perto essa grande competição que movimenta o futebol amador da cidade!