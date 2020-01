OR – Malu recebe as promotoras das Festas do Figo e Expogoiaba de Valinhos

A primeira-dama de Pedreira, Maria Luiza Maganha Bernardes, recepcionou na última semana, as promotoras da 71ª edição da Festa do Figo e 26ª edição da Expogoiaba da cidade de Valinhos, que acontecerão nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2020, no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini com entrada gratuita.

O evento faz parte do tradicional Circuito das Frutas, que engloba dez cidades próximas, e promove comemorações variadas com as riquezas naturais produzidas na região, como morango, caqui, ameixa, pêssego, uva e, claro, figo e goiaba.

Maria Luiza Maganha Bernardes agradeceu a visita e o convite para prestigiar as festas juntamente com o prefeito Hamilton Bernardes Junior. “Estou encantada com a beleza e a simpatia da Rainha Anny Eduarda Manoel Vieira, 1ª Princesa Verônica Vilas Boas e 2ª Princesa Gabriela Antoniol, meu muito obrigado pelas deliciosas frutas e desejo ainda muito sucesso as tradicionais festas”, concluiu Malu.

A programação totalmente gratuita contará com dois palcos para receber diversos shows. Os visitantes poderão, ainda, comprar frutas in natura, vinhos, licores, doces regionais caseiros e sorvetes. O espaço do evento dispõe de ampla praça de alimentação, parque de diversão, Clube das Mães com muito artesanato, desfile de muladeiros, passeio de bicicleta, exposição de carros antigos, passeios Turísticos do Agroturismo e Ecoturismo.