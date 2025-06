Manchas que Sangram em Pets: Um Perigo que Deve Ser Investigado

Caro leitor, esta semana estou escrevendo em colaboração com a Dra. Mariana Higino, oncologista veterinária parceira, para discutir um tema crucial: as manchas que sangram na pele dos nossos pets. Essas alterações podem ser um sinal inicial de condições graves como o hemangiossarcoma (HSA), um tipo de câncer agressivo que se origina nos vasos sanguíneos.

Apesar de não ser amplamente conhecido entre os tutores, o hemangiossarcoma é relativamente comum no Brasil, especialmente entre cães com pele clara e pelagem rala. Isso se deve, em grande parte, à exposição intensa à radiação solar, presente durante quase todo o ano no país.

Dra Mariana ressalta: “Manchas que crescem, mudam de coloração ou apresentam sangramentos recorrentes devem ser sempre investigadas. Nunca é recomendado removê-las sem antes realizar uma avaliação completa.”

Além da biópsia para confirmar o diagnóstico, exames complementares como ultrassom, raio X e análises de sangue são recomendados para avaliar a presença de outros tumores ou possíveis metástases. Esses passos são essenciais para estagiar a doença e definir a melhor abordagem terapêutica para o seu pet amado.

No Buddy – Clube de Saúde para Pets, nós nos dedicamos a oferecer suporte completo e tratamento personalizado para animais com condições dermatológicas e oncológicas. Trabalhamos em conjunto com especialistas como a Dra. Mariana Higino para garantir que cada animal receba cuidados de qualidade e atenção individualizada.

Se você notar qualquer alteração na pele do seu pet, especialmente manchas que sangram, não hesite em me chamar. Estamos aqui para ajudar a preservar a saúde e o bem-estar do seu pet amado.

M.V Mariana da Costa Higino

CRMV-SP: 39.222

(21)98782-8102

@dramarihigino