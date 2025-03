MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS AVANÇA PELA REGIÃO DO AEROPORTO

No período de 20 a 27 de março, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da equipe de manutenção de estradas rurais da Secretaria de Agricultura, realizou trabalhos nas MMRs 055, 084, 051 e 073, localizadas na região do Aeroporto, que inclui os bairros Macuco e Jacuba.

Os serviços foram executados com o nivelamento e regularização das pistas, reforço com pedras nos declives e compactação com rolo compactador, garantindo uma qualidade maior na fixação do material e resistência da pista.

A pista de pouso e decolagem do Aeroporto Municipal também recebeu o serviço de regularização e nivelamento, aproveitando a umidade do solo devido as chuvas de domingo (23).

O trabalho de manutenção também foi realizada quarta-feira (26) na Chácara das Uvas, quando a equipe foi deslocada para a MMR 150, onde todos os principais acessos receberam regularização de pista, distribuição de pedras e compactação no trecho em frente a empresa Búfalo Grill.

A partir desta quinta-feira (27), as estradas MMR 118 e MMR 110, localizadas no Bairro do Boa, começaram a receber os trabalhos de manutenção. E ao longo da próxima semana, as vias localizadas no Assentamento Horto Vergel também receberão os serviços de melhorias.