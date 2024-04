Marcas de um passado ainda presente

*Paula Toyneti Benalia

Há quem diga que a infância é esquecida, que nada daquele nosso

passado importa. Será mesmo? Eu não sei você, mas eu tenho

lembranças de momentos muito felizes e de outros bem tristes de quando

era apenas uma criança. E esses acontecimentos ficaram marcados na

minha memória.

Isso não é invenção. Aquelas lembranças que você tem meio

borradas, mas que despertam sentimentos fortes, estão aí dentro em

algum lugar.

O bebê na barriga da mãe escuta as vozes de quem fala com ele e as

reconhece ao nascer – esse é o poder que, nós, adultos, temos com os

pequenos, sejam nossos filhos, parentes próximos, cuidadores ou

educadores.

As experiências boas ou ruins vão influenciar nosso comportamento ao

longo da vida. Os traumas de infância afetam os relacionamentos na vida

adulta e, o que nos ensinam na tenra idade, será o que nos molda no

futuro. E nesse espaço de tempo os traumas podem marcar toda a

existência.

Eventos traumáticos presenciados na juventude tem impacto na sua saúde

mental, emocional e física. Muitas vezes, vão precisar de tempo,

tratamento e ajuda psicológica para superar esses episódios.

O adulto é reflexo da criança que foi um dia, afinal, um trauma não

fica só na infância, é carregado por longos anos, às vezes,

permanece para sempre. Os efeitos devastadores deste impacto aparecem em

forma de pesadelos, dificuldade para dormir, facilidade ou dificuldade

para chorar, comportamentos agressivos, isolamento social, crises de

pânico, falta de apetite, compulsão alimentar, medo intenso, entre

outros.

Podemos livrar nossas crianças dos traumas? Nem sempre, mas podemos

não os negligenciar e buscar ajuda de profissionais qualificados é

fundamental nesse processo.

Se você se identificou com alguns desses problemas, procure auxílio de

um profissional e não deixe que o presente se confunda com o passado.

Paula Toyneti Benalia é formada em psicologia, empreendedora e

escritora; entre suas obras está a trilogia Deusas de Londres.