Marcelo Capelini, ex-prefeito de Artur Nogueira, se filia ao partido PODEMOS

Da Redação

Em um movimento político que tem o potencial de impactar profundamente o cenário local, o ex-prefeito de Artur Nogueira, Marcelo Capelini, anunciou sua filiação ao partido PODEMOS. O convite foi estendido pela presidente municipal do partido, Luana Sacilotto Lapa, e prontamente aceito por Capelini.

O PODEMOS, liderado nacionalmente pela deputada federal Renata Abreu, tem conquistado espaço político relevante em todo o país, e a entrada de Capelini em suas fileiras é um passo significativo para a consolidação do partido no município.

“Luana pode contar comigo nessa empreitada para começarmos a melhorar nosso país por este pedaçinho de chão brasileiro que tanto amamos chamado Artur Nogueira”, declarou Capelini em suas redes sociais, demonstrando seu comprometimento com a cidade e com o projeto político do PODEMOS.

A filiação de Marcelo Capelini ao partido representa uma adição de peso ao cenário político local, considerando sua experiência como ex-prefeito.

O partido PODEMOS tem se destacado por sua atuação em diversas pautas de interesse público, como a defesa dos direitos sociais, a promoção da transparência e o combate à corrupção. Com a presença de Marcelo Capelini em suas fileiras, o partido fortalece sua representatividade local e amplia suas possibilidades de atuação em prol da comunidade.