Marcha, promovida pela Prefeitura, reúne moradores contra a violência de gênero em Artur Nogueira

Evento aconteceu neste sábado (25), com caminhada simbólica, serviços de saúde, dança e relaxamento

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, promoveu uma marcha pelo fim da violência de gênero. O evento aconteceu neste sábado (25), na Lagoa dos Pássaros.

“Marchamos para Transformar” foi o tema deste ano, e segundo a secretária da pasta, Daiane Mello, a iniciativa abriu a campanha dos 16 dias de ativismo.A programação incluiu não apenas a marcha simbólica na Lagoa dos Pássaros, mas também atividades diversificadas visando o bem-estar e a conscientização. Entre elas, os participantes desfrutaram de sessões de relaxamento, serviços de saúde como testes rápidos e aferição de pressão arterial, além de aquecimento e dança com a educadora física Cíntia Silva.

A ação recebeu apoio integral das secretarias de Saúde, Segurança e Trânsito – representada pelo secretário Roberto Daher; Cultura & Turismo; de Esporte, Lazer & Juventude – representada pelo diretor de Esporte Rodrigo Pinheiro; e da Associação de Idosos (Aidan) – representada pelo presidente Naldo. Além de patrocínio do Supermercado Buona Gente e da Gráfica Portale.

A coordenadora de apoio e direitos da mulher, Lúcia Buccini Carrillo, destacou a importância do evento. “Juntos, temos promovido ações de combate aos diversos tipos de violência, e colaborado para uma sociedade mais justa e igualitária”, diz.

16 DIAS DE ATIVISMO

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.